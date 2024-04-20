Овощи делятся на три группы – ранние, средние и поздние весенние. Поэтому огород можно сажать всю весну.
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Ранние весенние посевы
Малотребовательные к солнечному свету растения можно начинать высевать даже с середины марта. Однако земля должна прогреться до 5 градусов тепла. К ранним весенним овощам и зелени относятся:
- Укроп. Это растение легко переносит заморозки, поэтому его можно высаживать вскоре после того, как сошел снег. Чтобы на огороде была постоянно свежая зелень, рекомендуется подсевать семена укропа каждые 2 недели.
- Петрушка. Как и укроп она является неприхотливой и устойчивой к заморозкам. Петрушка хорошо растет возле моркови, но высаживать ее на место, где перед тем была морковь, севооборот не рекомендует.
- Листовая горчица. Эта зелень отлично растет в местах, где ранее росли такие культуры как картофель, томаты, лук. В то же время не рекомендуется высаживать ее на грядки после крестоцветных культур.
- Брокколи. Этот овощ выращивают через рассаду. Выращивать его на рассаду можно в открытый грунт со второй половины марта.
Средние весенние посевы
Когда температура земли прогревается до 8 градусов тепла, можно высаживать средневесенние овощи. Обычно почва прогревается до нужной температуры к середине апреля. Что и когда сажать:
- Все виды капусты. В конце апреля можно высевать семена разных видов капусты среднеспелых сортов.
- Картофель – его можно высаживать со второй половины апреля. Самое важное при посадке картофеля – это соблюдение правильного расстояния между клубнями, ведь это влияет на урожайность.
- Фасоль. Это растение является достаточно устойчивым. Чтобы она росла еще лучше, перед посевом семена нужно предварительно прорастить.
- Кукуруза сахарная. При ее выращивании самое главное – подобрать максимально солнечное место для посадки, ведь без этого початки кукурузы будут плохо формироваться.
Огородные работы можно проводить всю весну / Фото Unsplash
Поздние весенние посевы
В последнюю декаду мая можно высаживать поздние весенние овощи. Самое главное, чтобы почва уже прогрелась до 15 градусов тепла. Тогда можно спокойно высаживать:
- Базилик. Лучше всего осуществлять его посев на открытых солнечных участках. Также важно знать, что высаживать базилик на одном и том же месте несколько лет подряд нельзя, ведь это может привести к заболеванию фузариозом культур, которые будут выращиваться после него. Рекомендуется каждый год выбирать новое место для посадки, возвращаясь к предыдущему лишь через 5 лет.
- Баклажаны. Это растение является очень теплолюбивой культурой, поэтому ее сажают поздней весной.
- Перец. Пересаживать рассаду в открытый грунт можно уже в середине мая. Важно, чтобы к моменту высаживания рассаде было не менее чем 60 дней.
- Огурцы. Во второй декаде мая можно начинать сеять огурцы.