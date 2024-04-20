Особенно важно защищать от перегрева кору молодых деревьев, потому что она еще недостаточно толстая. А при ожогах страдает не только кора, но и глубокие ткани ствола.

Будет интересно Вы могли этого не знать: можно ли белить деревья известью

Также побелку наносят для защиты от вредителей и патогенных микроорганизмов. Смеси для побелки, как правило, имеют в составе фунгициды, известь и другие вещества, которые губительны для насекомых, зимующих в коре, а также для возбудителей грибковых и других заболеваний.

Можно ли белить молодые деревья

Чаще всего деревья белят весной, в апреле или мае. Опытные садоводы обрабатывают побелкой все деревья – и плодовые, и декоративные, и старые, и молодые саженцы.

В то же время многие специалисты настаивают на том, что весенняя побелка неэффективна и даже вредна. Поэтому они советуют белить именно осенью. Также есть мнение, что молодые деревья вообще белить нельзя.

Один из важных факторов, который нужно принять во внимание при принятии решения – состав смесей для побелки стволов деревьев. Основным компонентом часто является известь. Ее свойства защищают ствол от болезней и вредителей, а белый цвет препятствует перегреванию солнцем и является профилактикой морозобоин.

Как не навредить молодым деревьям

Для молодых деревьев известь может быть опасной. Ведь есть риск причинить ожоги коре. Для того чтобы состав был густым, любители часто добавляют слишком много извести, что увеличивает опасность ожогов коры даже для взрослых деревьев.

Слишком густой состав или нанесение побелки в несколько слоев многие ошибочно считают преимуществом. Тогда побелка:

затвердевает толстой коркой,

препятствует газообмену,

нарушает баланс влаги в тканях коры,

не пропускает свет.

Поэтому весной деревья плохо просыпаются и отстают в развитии. Особенно это вредит молодым деревьям, которые лучше не белить смесями с известью, чтобы случайно не навредить. Выбирайте смеси, которые не имеют его в составе.