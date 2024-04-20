Особливо важливо захищати від перегріву кору молодих дерев, бо вона ще недостатньо товста. А при опіках страждає не лише кора, а й й глибокі тканини стовбура.

Буде цікаво Ви могли цього не знати: чи можна білити дерева вапном

Також побілку наносять задля захисту від шкідників та патогенних мікроорганізмів. Суміші для побілки, як правило, мають у складі фунгіциди, вапно та інші речовини, які згубні для комах, що зимують у корі, а також для збудників грибкових та інших захворювань.

Чи можна білити молоді дерева

Найчастіше дерева білять навесні, у квітні чи травні. Досвідчені садівники обробляють побілкою всі дерева: і плодові, і декоративні, і старі, і молоді саджанці.

Водночас багато фахівців наполягають на тому, що весняна побілка не ефективна і навіть шкідлива. Тому вони радять білити саме восени. Також є думка, що молоді дерева взагалі білити не можна.

Один із важливих факторів, який потрібно взяти до уваги при ухваленні рішення, – склад сумішей для побілки стволів дерев. Основним компонентом часто є вапно. Його властивості захищають стовбур від хвороб та шкідників, а білий колір перешкоджає перегріванню сонцем та є профілактикою морозобоїн.

Як не нашкодити молодим деревам

Для молодих дерев вапно може бути небезпечним. Адже є ризик заподіяти опіки корі. Для того, щоб склад був густим, аматори часто додають занадто багато вапна, що збільшує небезпеку опіків кори навіть для дорослих дерев.

Занадто густий склад або нанесення побілки в кілька шарів багато хто помилково вважає перевагою. Тоді побілка:

твердне товстою кіркою,

перешкоджає газообміну,

порушує баланс вологи в тканинах кори,

не пропускає світло.

Через це навесні дерева погано прокидаються та відстають у розвитку. Особливо це шкодить молодим деревам, які краще не білити сумішами з вапном, щоб випадково не нашкодити. Обирайте суміші, які не мають його у складі.