Овочі поділяються на три групи – ранні, середні та пізно весняні. Тому город можна садити усю весну.
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Ранні весняні посіви
Маловимогливі до сонячного світла рослини можна починати висівати навіть з середини березня. Однак земля має прогрітися до 5 градусів тепла. До ранніх весняних овочів і зелені відносяться:
- Кріп. Ця рослина легко переносить заморозки, тому її можна висаджувати незабаром після того, як зійшов сніг. Щоб на городі була постійно свіжа зелень, рекомендують підсівати насіння кропу кожні 2 тижні.
- Петрушка. Як і кріп, вона є невибагливою та стійкою до заморозків. Петрушка добре росте біля моркви, але висаджувати її на місце, де перед тим була морква, сівозміна не рекомендує.
- Листова гірчиця. Ця зелень відмінно росте в місцях, де раніше росли такі культури як картопля, томати, цибуля. Водночас не рекомендують висаджувати її на грядки після хрестоцвітих культур.
- Броколі. Цей овоч вирощують через розсаду. Вирощувати його на розсаду можна у відкритий ґрунт з другої половини березня.
Середні весняні посіви
Коли температура землі прогрівається до 8 градусів тепла, можна висаджувати середньовесняні овочі. Зазвичай ґрунт прогрівається до потрібної температури до середини квітня. Що і коли садити:
- Всі види капусти. У кінці квітня можна висівати насіння різних видів капусти середньостиглих сортів.
- Картопля. Її можна висаджувати з другої половини квітня. Найважливіше при посадці картоплі – це дотримання правильної відстані між бульбами, адже це впливає на врожайність.
- Квасоля. Ця рослина є досить стійкою. Щоб вона росла ще краще, перед посівом насіння потрібно попередньо проростити.
- Кукурудза цукрова. При її вирощуванні найголовніше – підібрати максимально сонячне місце для посадки, адже без цього качани кукурудзи будуть погано формуватися.
Городні роботи можна проводити цілу весну / Фото Unsplash
Пізні весняні посіви
В останню декаду травня можна висаджувати пізні весняні овочі. Найголовніше, щоб ґрунт вже прогрівся до 15 градусів тепла. Тоді можна спокійно висаджувати:
- Базилік. Найкраще здійснювати його посів на відкритих сонячних ділянках. Також важливо знати, що висаджувати базилік на одному і тому ж місці кілька років поспіль не можна, адже це може привести до захворювання фузаріозом культур, які будуть вирощуватися після нього. Рекомендують щороку вибирати нове місце для посадки, повертаючись до попереднього лише через 5 років.
- Баклажани. Ця рослина є дуже теплолюбною культурою, тому її садять пізньою весною.
- Перець. Пересаджувати розсаду у відкритий ґрунт можна вже в середині травня. Важливо, щоб до моменту висаджування розсаді було не менше ніж 60 днів.
- Огірки. У другій декаді травня можна починати сіяти огірки.