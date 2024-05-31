Народний і надійний: цей засіб від попелиці врятує весь врожай

Попелиця – це шкідник, який може зіпсувати врожай дуже багатьох культур, тож щойно ви помітили її на рослинах, зволікати не можна. Потрібно відразу ж братися до обприскування, аби знищити комах.

Найчастіше для того, щоб боротися із попелицею, використовують різноманітні відвари та розчини. Але як серед десятків варіантів знайти той, що буде найбільш ефективним та подіє відразу?

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Чим відлякати попелицю

Один з найбільш поширених і водночас надійних засобів проти попелиці – це мильний розчин. І навіть з ним є кілька різних варіантів, які ви можете спробувати у себе на ділянці, аби позбутися надокучливого шкідника.

Полин та мило

Для того, щоб підготувати цю корисну настоянку, вам потрібно подрібнити 200 грамів полину на 1 літр води, а після цього помістити суміш до банки. Розчин зазвичай тримають протягом доби у темному місці, а після цього настоянку потрібно буде процідити та додати до неї рідке або ж господарське мило. Цим розчином поливають уражені рослини.

Розчин з мила та попелу

Для цього методу беруть два стакани попелу та заливають його літром окропу. Після того, як цей розчин охолоне, його потрібно розвести на 5 літрів води та додати туди мило.



Обробка рослин від шкідників дуже важлива / Фото Pexels

Розчин мила та соди

Чимало людей знають саме про цей метод боротьби зі шкідниками, втім, не всі розуміють, як саме приготувати ідеальну суміш для боротьби із попелицею. Для такого розчину вам знадобиться 1 столова ложка соди, така ж кількість рідкого мила, і все це варто залити літром води.

Також деякі садівники та городники цікавляться – чи можна використовувати проти попелиці просто мило для обприскування? І відповідь проста – можна. Тільки тут потрібно буде дещо змінити пропорції – на 10 літрів води візьміть 300 грамів господарського мила, а рідкого – 100 – 150 мілілітрів.