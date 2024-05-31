Чаще всего для того, чтобы бороться с тлей, используют различные отвары и растворы. Но как среди десятков вариантов найти тот, что будет наиболее эффективным и подействует сразу?

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Чем отпугнуть тлю

Один из самых распространенных и одновременно надежных средств против тли – это мыльный раствор. И даже с ним есть несколько различных вариантов, которые вы можете попробовать у себя на участке, чтобы избавиться от надоедливого вредителя.

Полынь и мыло

Для того, чтобы подготовить эту полезную настойку, вам нужно измельчить 200 граммов полыни на 1 литр воды, а после этого поместить смесь в банку. Раствор обычно держат в течение суток в темном месте, а после этого настойку нужно будет процедить и добавить к ней жидкое или хозяйственное мыло. Этим раствором поливают пораженные растения.

Раствор из мыла и золы

Для этого метода берут два стакана пепла и заливают его литром кипятка. После того, как этот раствор остынет, его нужно развести на 5 литров воды и добавить туда мыло.



Обработка растений от вредителей очень важна / Фото Pexels

Раствор мыла и соды

Многие знают именно об этом методе борьбы с вредителями, впрочем, не все понимают, как приготовить идеальную смесь для борьбы с тлей. Для такого раствора вам понадобится 1 столовая ложка соды, такое же количество жидкого мыла, и все это следует залить литром воды.

Также некоторые садоводы и огородники интересуются – можно ли использовать против тли просто мыло в качестве опрыскивания? И ответ прост – можно. Только здесь нужно будет несколько изменить пропорции – на 10 литров воды возьмите 300 граммов хозяйственного мыла, а жидкого – 100 – 150 миллилитров.