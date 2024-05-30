Безусловно, для того, чтобы сохранить эстетический и привлекательный вид участка, вам нужно с вниманием отнестись к тому, какие растения вы хотите посадить возле своих туй. Но существует немало привлекательных растений, которые идеально подойдут для этой цели.

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Многолетние цветы

Невысокие растения, которые красиво цветут, станут идеальным вариантом для места возле туй. Здесь в первую очередь нужно подобрать такие цветы, которые не имеют агрессивной корневой системы.

А после этого нужно обратить внимание на то, хорошо ли они будут расти в слабокислой почве при условии частых поливов. Самый популярный вариант соседства – это герань. Но также вы можете высадить анютины глазки и дельфиниум.

Вьющиеся растения

На первый взгляд это может показаться довольно нестандартным решением, но если реализовать его правильно, тогда оно может превратиться в произведение искусства. Все, что вам нужно сделать – это выбирать только "неагрессивные" растения. По этой причине не стоит выбирать лианы с активным ростом; гораздо лучше подойдет травянистый и полукустарниковый клематис.

Он также может служить опорой растениям, которые вьются, и когда они зацветают, вы можете получить очень интересное зрелище.



Возле туй можно посадить много разных растений / Фото Pexels

Лиственные кусты

Это может быть невероятным вариантом для людей, которые имеют живые изгороди из туи. Тогда на фоне вашего зеленого забора будет идеально выделяться цветущий рододендрон или форзиция. Также прекрасно у туй будут выглядеть и гортензии.