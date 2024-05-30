Лето – это время, когда хочется постоянно быть на улице, в том числе и наслаждаться цветением различных цветов. А для того, чтобы они не увядали слишком быстро, нужно правильно выбрать виды для своей клумбы.

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Какие цветы дольше всего цветут

Если вы хотите, чтобы цветение в вашем саду не прекращалось в течение всего лета, тогда вам нужно подумать о посадке этих нескольких растений, ведь они просты в выращивании, устойчивы к слизням и очень красочные.

Бальзамин.

Разрыв-трава.

Эти растения не только порадуют вас своим внешним видом: они также являются очень красочными и популярными однолетними цветами. Кстати, выращивать их можно не только на улице, но и у себя дома: они прекрасно будут чувствовать себя в подвесных корзинах, горшках и оконных ящиках.

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Очень часто эти два растения также высаживают на бордюрах и грядках, ведь они максимально универсальны. Но для того, чтобы они цвели все лето, их желательно сажать в мае или даже чуть раньше весной. Обычно эти цветы могут радовать своим цветением до первых заморозков – от мая и до ноября.



Цветы могут цвести в течение всего лета / Фото Pexels

Они не столкнутся с болезнями вроде мучнистой росы, а также их не трогают слизни. Простые цветы будут и в размножении – до заморозков можно отрезать несколько ростков и посадить их дома в виде комнатного растения.