Содовый раствор помогает в борьбе с различными заболеваниями и вредителями, способствует укреплению растения. Применять соду можно несколькими способами.

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Применение соды для смородины

Весной раствором соды опрыскивают смородину, чтобы защитить кусты от вредителей. Содовым раствором опрыскивают растение от тли на смородине (на 1 литр воды нужно 2 столовые ложки соды). Этот метод действительно является спасительным и поможет уберечь кусты от вредителя. Вместо пищевой соды можно использовать кальциновую соду, которая также помогает остановить нашествие тли.

А еще сода помогает от мучнистой росы. Раствор соды с добавлением небольшого количества мыла эффективно борется с заболеванием растения. Специалисты советуют обрабатывать раствором соды кусты смородины каждые две недели. Лучше всего это делать утром или вечером.



Сода является безопасной для смородины / Фото Pexels

Как подкормить смородину содой

Чтобы улучшить рост смородины и укрепить ее иммунитет – подкормите ее пищевой содой. Разведите столовую ложку соды в 5 литрах воды и полейте кусты под корень. Такая подкормка улучшит состояние смородины и будет способствовать хорошему урожаю. Внесение соды в почву насыщает смородину необходимыми элементами – натрием и калием, поэтому это стимулирует рост и развитие кустов.

В отличие от других препаратов или каких-то средств, сода является безопасной, поэтому действительно универсальным средством.