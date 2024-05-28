Разрастание малины в саду – это проблема, с которой приходилось сталкиваться очень многим садоводам. И во время разрастания малина не только вредит соседям, но и сама становится менее выносливой и сильной.

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Что можно посадить возле малины

Для малины нужно очень внимательно выбирать соседей, чтобы она хорошо плодоносила и не разрасталась. И если вам нужно уменьшить ее потенциал к росту, то рядом с кустарниками обычно сажают "плохих" соседей. Поэтому, вот несколько растений, которые вы можете посадить возле малины.

Щавель

Малина всегда плохо уживается со щавелем, ведь это растение выделяет вещества, которые препятствуют разрастанию корней кустарника. Поэтому, щавель можно смело рассаживать по периметру малинника.

Впрочем, щавель нужно сажать очень широкой полосой, чтобы он занимал не менее, чем полметра, и этот способ может вам не подойти, если вы не имеете очень много места у себя в саду.

Фасоль

Малина – это то растение, которое обычно старается держаться подальше от фасоли – и обычной, и стручковой. Малина не переносит запаха фасоли, а на корешках этого растения есть бактерии, которые насыщают почву азотом. Он препятствует разрастанию малинника, и заставляет наращивать не корни, а зеленую массу.



Фасоль можно посадить возле малины / Фото Pexels

Метлюг

Это однолетнее растение – это на самом деле сорняк, который имеет очень развитые корни. Поэтому, они сдерживают побеги малины, перетягивают на себя те вещества, которые нужны кусту для того, чтобы развиваться и разветвляться.