Літо – це час, коли хочеться постійно бути на вулиці, зокрема і насолоджуватися цвітінням різноманітних квітів. А для того, щоб вони не в'янули надто швидко, потрібно правильно обрати види для своєї клумби.

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Які квіти найдовше цвітуть

Якщо ви хочете, щоб цвітіння у вашому саду не припинялося протягом усього літа, тоді вам потрібно подумати про посадку цих кількох рослин, адже вони прості у вирощування, стійкі до слимаків та дуже барвисті.

Бальзамін.

Розрив-трава.

Ці рослини не тільки порадують вас своїм зовнішнім виглядом: вони також є дуже барвистими та популярними однорічними квітами. До речі, вирощувати їх можна не тільки на вулиці, але і у себе вдома: вони чудово почуватимуться у підвісних кошиках, горщиках та віконних ящиках.

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Дуже часто ці дві рослини також висаджують на бордюрах та грядках, адже вони максимально універсальні. Та для того, щоб вони цвіли усе літо, їх бажано садити у травні чи навіть трохи раніше навесні. Зазвичай ці квіти можуть тішити своїм цвітінням аж до перших заморозків – від травня і до листопада.



Квіти можуть цвісти протягом всього літа / Фото Pexels

Вони не зіштовхнуться з хворобами на кшталт борошнистої роси, а також їх не чіпають слимаки. Прості квіти будуть і у розмноженні – аж до заморозків можна відрізати кілька паростків та посадити їх вдома у вигляді кімнатної рослини.