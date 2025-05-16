Найпростіша підгодівля перцю, яка подвоїть врожай: овочі виростуть великими

Для того, щоб перець виріс великим, смачним та солодким, його треба вчасно підживити. Сезон посадок вже почався, тому треба дізнатися про добрива, які зможуть подвоїти урожай.

Дачники радять не забувати про полив рослин, оскільки вода чудово підживлює ріст та загалом впливає на розвиток перцю, пише 24 Канал. Попри те, що перець любить вологу, підливати його потрібно помірно, оскільки зайва волога погіршить ріст. Найкраще взяти собі за звичку підливати овочі раз на тиждень.

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Чим треба удобрювати перець

Перець дуже любить суперфосфат і сечовину. Втім, цілком можна використовувати й інші добрива. До прикладу, органіка та мінеральні добрива є необхідними для формування зав’язі, фосфор та калій допомагає нарощувати зелену масу, зміцнювати коріння й підвищувати імунітет рослини.

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Азот здатен активізувати ріст та зміцнити паростки, а ось фунгіциди застосовують для захисту від хвороб та шкідників.



Підгодівля перцю для кращого урожаю / Фото Pexels

Коли удобрювати розсаду перцю

Щоб отримати хороший ріст перців, підживлювати овочі потрібно один чи два рази. Цієї кількості буде цілком достатньо. Усі необхідні добрива продаються в магазинах, тому придбати їх можна дуже просто. За бажанням, також можна використовувати компост, сечовину, гній та перегній.

Після появи двох паростків можна робити перше підживлення. Для цього дачники використовують суперфосфат. Вже через два тижні після першого підживлення можна проводити удобрення сечовиною. На 10 літрів води потрібно розвести 5 грамів сечовини та 30 грамів суперфосфату.

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Як треба вносити добрива

Для того, щоб добрива добре засвоювалися, добрива під корінь рекомендовано вносити в ранкові години. Особливо обережними треба бути з мінеральними добривами, оскільки вони не повинні в жодному разі потрапляти на листя чи стебла рослини, бо перець може отримати опіки.

Загалом, щоб поживні речовини швидко увійшли в дію, їх треба вносити поливом та розпушувати ґрунт. Варто прослідкувати ще й за тим, щоб перед годівлею розсади ґрунт був вологим. Якщо дотримуватися цих кількох правил, то отримаєте чималий урожай перцю.