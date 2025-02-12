Низька якість води відображається в появі білого нальоту на поверхні ґрунту, пише 24 Канал з посиланням на Woman life. Щоб вода для рослин була корисною, потрібно додати один інгредієнт.

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Щоб покращити якість води та забезпечити здоровий розвиток рослини, варто використовувати воду з лимонною кислотою. Засіб допомагає пом’якшити воду, нейтралізувати шкідливі речовини та усунути появу білого нальоту.

Фахівці кажуть, що вода з лимонною кислотою краще засвоює поживні речовини рослин та запобігає хвороб коріння.



Вода з лимонною кислотою покращує якість рослин / Фото Pexels

Приготування води для поливу

Наберіть 5 літрів води та дайте їй відстоятися. Всередину додайте четвертину чайної ложки лимонної кислоти й ретельно перемішайте розчин до повного розчинення. Цю воду можна використовувати для поливу рослин. Вона покращить стан ґрунту та сприятиме рясному цвітінню й загальному здоров’ю кімнатних рослин.

Зверніть увагу, що вода з кулера в процесі очищення проходить процедуру знесолення, тож певні хімічні реакції позбавляють рідину корисних речовин, які необхідні рослинам.

Якщо регулярно поливати такою водою квіти, то вони можуть недоотримати безліч мінералів. У кип’яченій воді поживні речовини випадають в осад й залишаються на дні чайника, а вони є доволі необхідними для рослин.