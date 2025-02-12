Низкое качество воды отражается в появлении белого налета на поверхности почвы, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman life. Чтобы вода для растений была полезной, нужно добавить один ингредиент.

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Чтобы улучшить качество воды и обеспечить здоровое развитие растения, стоит использовать воду с лимонной кислотой. Средство помогает смягчить воду, нейтрализовать вредные вещества и устранить появление белого налета.

Специалисты говорят, что вода с лимонной кислотой лучше усваивает питательные вещества растений и предотвращает болезни корней.



Вода с лимонной кислотой улучшает качество растений / Фото Pexels

Приготовление воды для полива

Наберите 5 литров воды и дайте ей отстояться. Внутрь добавьте четверть чайной ложки лимонной кислоты и тщательно перемешайте раствор до полного растворения. Эту воду можно использовать для полива растений. Она улучшит состояние почвы и будет способствовать обильному цветению и общему здоровью комнатных растений.

Обратите внимание, что вода из кулера в процессе очистки проходит процедуру обессоливания, поэтому определенные химические реакции лишают жидкость полезных веществ, которые необходимы растениям.

Если регулярно поливать такой водой цветы, то они могут недополучить множество минералов. В кипяченой воде питательные вещества выпадают в осадок и остаются на дне чайника, а они довольно необходимы для растений.