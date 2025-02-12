Специалисты отмечают, что есть несколько вариантов пожелтения листьев у драцены, пишет 24 Канал со ссылкой на Fermer blog. Первая из них – это нарушение микроклимата. Такое может произойти в условиях, если вазон находится вблизи батарей и камина или в помещении с низкой влажностью.

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Ко второй причине относится естественный процесс старения растения. Желтеют и отмирают старые листья растения. А еще на вид растения влияет неправильный полив и удобрение. Недостаток или избыток воды приведут к тому, что корни начнут гнить, после чего листья пожелтеют.

Неправильное местоположение драцены

Растение любит солнечное помещение, но плохо реагирует на прямые солнечные лучи. Из-за прямого контакта с солнцем на листьях могут появиться ожоги, а это тоже приводит к пожелтению. Лучше всего держать драцену на месте с рассеянным светом – возле восточных или западных окон. Ослабить растение может стресс от высоких температур или плохого освещения, что проявляется в виде желтых листьев.



Драцена является простой в уходе / Фото Pexels

Как помочь растению

Чтобы листья драцены не желтели, нужно обеспечить правильные условия ухода: температурный режим, полив и внесение удобрений. Также стоит следить за уровнем влажности воздуха и защищать растение от сквозняка. При появлении вредителей или признаков болезни, надо применять специальные средства для их устранения.

Правила ухода за драценой

Обеспечив для драцены правильные условия, вазон будет развиваться здоровым. Хорошо вазон чувствует себя в теплых комнатах, когда температура зимой не опускается ниже +14°С. Поливать драцену в зимние дни нужно раз в неделю, а в летний период – каждые 3 дня. В помещениях с низкой влажностью нужно регулярно увлажнять воздух.