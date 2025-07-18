Буряк почне рости як на дріжджах: потрібне суперове добриво

Досвідчені дачники знають, що для гарного росту бурякам потрібне добриво навіть у липні, коли вже сформовані плоди. Правильне підживлення здатне оживити овочеву культуру.

Часто буває таке, що буряк перестає рости, а коренеплоди не формуються належним чином, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію". Городники беруться одразу за підживлення попелом, бором чи калієм, втім є один мікроелемент, який є набагато важливішим.

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Чим підживити буряк у липні?

У спеку буряк потрібно підживлювати фосфором. У дуже теплі дні стається випаровування вологи з ґрунту, тому овочі не здатні нормально засвоювати поживні речовини. Щоб не зупинився розвиток буряка, рослину потрібно підживити фосфором.

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Він відповідає за формування сильної кореневої системи, активне визрівання коренеплоду та покращений загальний імунітет рослини. Фосфор міститься у попелі, однак в невеликій кількості, тож у спеку його замало. Кращу та швидшу дію мають спеціальні фосфорні добрива.



Буряк потрібно підживити фосфором / Фото Pexels

Суперфосфат є найпростішим варіантом для внесення добрива у сухому вигляді в міжряддя. Також можна приготувати водний розчин для поливу під корінь.

Монокалій фосфат підходить для позакореневого підживлення по листку. Засіб є особливо ефективним у нестабільну погоду чи в час різкої зміни температури.

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Під час підживлення бажано використовувати теплу воду, щоб уникнути додаткового стресу для рослини. Дачники радять не перевищувати дозування, щоб не нашкодити рослині.