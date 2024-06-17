Часник виросте величезним: ось 3 дії, які потрібно виконати у червні

Кожен дачник має свої перевірені часом лайфхаки, які дозволяють зібрати гарний урожай навіть із невеликої ділянки. І для часнику це – правильне та вчасне підживлення.

Часник вирощують майже на кожній ділянці, і для того, щоб урожай вдався, потрібно не забувати і про підживлення, і про полив. А також потрібно вжити заходів, аби він передчасно не пожовтів.

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Чим підживити часник

Для того, щоб часник добре ріс і витрачав елементи живлення на цибулини, а не на стріли, їх потрібно обривати, залишивши всього 3 – 4 штуки. Коли ж вони почнуть лопатися, це буде сигналом, що вже пора викопувати врожай.

Та для того, аби цей урожай порадував вас, попередньо у червні потрібно внести правильне підживлення. Ви можете використати добриво з таким вмістом: 3% азоту, 11% фосфору, 38% калію і розвести 20 – 25 грамів на 10 літрів води.



Часник потрібно підживлювати в червні / Фото Pexels

Якщо ви не маєте комплексних добрив, тоді підійде і сульфат калію – його потрібно використовувати у кількості 20 грамів на 10 літрів води.

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Отож, ось три основні завдання, про які не можна забувати городнику у червні: вчасно поливати часник, обривати стрілки на ньому та не забувати про підживлення.

Ось ще кілька варіантів добрив для цієї культури: