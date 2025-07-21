Дачники це підживлення називають фінальним акордом, який необхідний рослинам у липні, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку".

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Чим підживити часнику у липні?

У липні часник припиняє ріст зеленої маси та скеровує всі сили на дозрівання цибулини. У цю пору не можна використовувати добрива з азотом, який стимулює ріст листя. Дачники радять використовувати те підживлення, яке впливає на головки часнику.

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Фосфор + калій

Дует фосфору та калію чудово впливають на ріст головки. Фосфор добре розвиває кореневу систему, підживлюючи цибулину. Достатня кількість фосфору є запорукою того, що зубчики будуть великими та добре сформованими.



Дієве підживлення для часнику / Фото Pexels

Калій відповідає за накопичення цукрів та ефірних олій, які формують гострий смак та виражений аромат. А ще калій впливає на тривале зберігання часнику.

Для створення мінерального добрива, потрібно розчинити столову ложку монофосфату в 10 літрах води. Органічна альтернатива складається з деревного попелу, який є природним джерелом калію, фосфору та мікроелементів. Щоб приготувати настій, потрібно склянку попелу залити 10 літрами води, настояти добу з постійним перемішуванням.

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Удобрення потрібно здійснювати вранці або ввечері. Під кожну рослину потрібно внести 0,5 літра добрива, уникаючи листя рослин. Внесення підживлення є найкращою інвестицією для отримання щедрого урожаю. Прості добрива здатні справді покращити ріст часнику.