Гарний урожай часнику залежить від багатьох факторів – вдалого вибору ділянки, якості ґрунту, посадки, поливу та навіть підживлення, пише 24 Канал.

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Чим підживити часник

Щоб часник виріс великим, його треба вчасно підгодувати. Навесні можна використовувати певні народні засоби, які вже давно перевірили городники на практиці.



Названо найкраще підживлення для часнику / Фото Pexels

Для підживлення часнику найчастіше використовують мідний купорос й сульфат магнію. Спочатку вам потрібно підготувати розчин для підживлення часнику. Для цього зробіть такий рецепт. До одного літра води додайте чайну ложку залізного купоросу й одну столову ложку сульфату магнію.

До слова! Для підживлення смородини на початку літа рекомендується використовувати мінеральні добрива. Чим саме підживити смородину – читайте в нашому матеріалі.

Вже для лужних ґрунтів часник треба удобрювати попелом чи розчином з попелу. Для кращого результату потрібно додати в рідину чайну ложку лимонної кислоти.

Перед застосуванням підживлення, потрібно лійкою пройтися по рядах часнику. Виливати занадто багато розчину не варто. На один квадратний метр буде достатньо 5 літрів добрива. Городники кажуть, що таке підживлення призведе до того, що на вас точно чекає багатий та здоровий урожай.