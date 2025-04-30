Кожен власник городу знає, коли потрібно висаджувати картоплю. А ось що посадити біля неї – для багатьох вже загадка, повідомляє 24 Канал. Але вдале сусідство може не тільки не заважати картоплі рости, але й підвищити її врожайність.

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Що посадити біля картоплі?

Картопля – це рослина, що для росту споживає дуже багато поживних речовин з ґрунту. І біля неї потрібно садити ті рослини, які багато елементів для харчування не потребують, інакше ж вони почнуть конкурувати. Тож є перелік рослин, які висаджувати поряд не радять. Зокрема це ті рослини, що мають спільні з картоплею захворювання та схожих шкідників.



Біля картоплі потрібно посадити вдалі рослини / Фото Pexels

Але є й чимало культур, які чудово уживаються з картоплею та навіть можуть допомогти їй у рості, якщо висадити їх у міжряддях.