Каждый владелец огорода знает, когда нужно высаживать картофель. А вот что посадить возле него – для многих уже загадка, сообщает 24 Канал. Но удачное соседство может не только не мешать картофелю расти, но и повысить его урожайность.

Интересно Ни за что не сажайте эти растения после картофеля: об урожае можете забыть

Что посадить возле картофеля?

Картофель – это растение, что для роста потребляет очень много питательных веществ из почвы. И возле него нужно сажать те растения, которые много элементов для питания не требуют, иначе они начнут конкурировать. Поэтому есть перечень растений, которые высаживать рядом не советуют. В частности это те растения, имеющие общие с картофелем заболевания и похожих вредителей.



Возле картофеля нужно посадить удачные растения / Фото Pexels

Но есть и немало культур, которые прекрасно уживаются с картофелем и даже могут помочь ему в росте, если высадить их в междурядьях.