Каждый владелец огорода знает, когда нужно высаживать картофель. А вот что посадить возле него – для многих уже загадка, сообщает 24 Канал. Но удачное соседство может не только не мешать картофелю расти, но и повысить его урожайность.
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Что посадить возле картофеля?
Картофель – это растение, что для роста потребляет очень много питательных веществ из почвы. И возле него нужно сажать те растения, которые много элементов для питания не требуют, иначе они начнут конкурировать. Поэтому есть перечень растений, которые высаживать рядом не советуют. В частности это те растения, имеющие общие с картофелем заболевания и похожих вредителей.
Возле картофеля нужно посадить удачные растения / Фото Pexels
Но есть и немало культур, которые прекрасно уживаются с картофелем и даже могут помочь ему в росте, если высадить их в междурядьях.
- Хрен. Оказывается, это растение может улучшить вкусовые качества картофеля, а также снижает риск вероятности различных заболеваний.
- Листовая зелень. Можно смело высаживать между картофелем практически все пряные травы, различные виды салата – листовую горчицу, базилик, шпинат, мяту, кориандр. Эти растения не только не требуют много питательных веществ, но и своим ароматом способны отпугивать колорадских жуков, которые часто нападают на картофель.
- Свекла. Этот сосед для картофеля будет нейтральным. Культуры неплохо уживаются рядом, не обмениваются болезнями и не мешают друг другу.
- Бархатцы и календула. Эти растения не только украсят ваш огород приятным цветением, но и могут отпугивать насекомых и защищать картофель от заболеваний.
- Капуста. Это удивительно хороший сосед для картофеля. Но сажать ее в междурядьях можно только тогда, когда они достаточно широкие, иначе ботва клубня начнет затенять кусты.
- Кукуруза. Это растение тоже способно улучшить вкусовые качества картофеля. Лучше посеять ее, впрочем, не в междурядьях, а слева или справа от картофельного участка, чтобы она не создавала густой тени.
- Пижма. Через яркий запах, что отпугивает вредителей это растение станет желанным дополнением к посадкам картофеля. Кроме того, она неприхотлива в уходе, поэтому ее выращивание не потребует особых усилий.
- Кустовая фасоль. Она может насытить почву кислородом, который очень нужен картофелю для качественного роста, а также защитит кусты от колорадского жука.