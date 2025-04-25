Ранние сорта картофеля можно сажать в первых числах мая, а поздние сорта – в середине мая и в начале июня, пишет 24 Канал.

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Когда сажать картофель в мае

Еще наши предки обращались к лунному календарю, чтобы узнать лучшее время для посадки овощей на огороде. Определенные фазы Луны являются благоприятными для того, чтобы овощи росли быстро, в больших размерах и количестве.

Согласно лунному календарю на май картофель стоит сажать в такие дни: 1 – 3 мая, 16 – 17 мая, 21 – 22 мая, 25 – 26 мая и 29 – 30 мая.

Перед посадкой подготовьте грядки и картофель. Сначала выберите сорт – ранний, средний или поздний. Ранний картофель надо есть сразу, а вот поздние и среднеспелые сорта можно длительное время хранить.



Названо лучшее время для посадки картофеля / Фото Pexels

Сажать картофель надо на той грядке, где хорошо прогревается солнце. Перед посадкой участок надо перекопать и убрать сорняки. Рекомендуется на каждый квадратный метр вносить несколько килограммов компоста, перегноя или иного удобрения.

Для подкормки картофеля во время посадки рекомендуют использовать как органические, так и минеральные удобрения. Больше о них читайте в нашем материале.

Лучше всего для посадки посадки подходит проросший картофель. Кладут картофель ростками вверх в лунки глубиной 10 сантиметров. Между каждой картофелиной должно быть 30 сантиметров, а между рядами – по 50 сантиметров.

После посадки картофель надо подливать каждую неделю, а когда появятся бутоны, то подливать можно дважды в неделю.