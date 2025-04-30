Далеко не всі знають, що не можна садити після картоплі – а потім дивуються, чому влітку отримують навалу шкідників, чимало хвороб на рослинах і зрештою малий урожай, повідомляє 24 Канал. Тож потрібно раз і назавжди запам'ятати, які культури не можна висаджувати на грядки, де торік росла картопля.

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Що не можна садити після картоплі?

Перша культура, яку потрібно запам'ятати – це перець. Він належить до сімейства пасльонових, а значить, вразливий до тих самих хвороб, що й картопля. Тож якщо ви не хочете, аби ваші перці страждали від макроспоріозу, фітофторозу тощо – краще знайти для них іншу грядку.

Окрім того, є й інші популярні культури з сімейства пасльонових – баклажани, помідори та фізаліс. Звісно, їх також садити після картоплі на можна. З помідорами проблема полягає ще й в тому, що вони досить вимогливі до ґрунту. І навіть якщо пощастить, і вони не підхоплять хвороб після картоплі, то з виснаженого бульбою ґрунту хорошого урожаю все одно очікувати не варто.

Полуницю та суницю після картоплі також садити не радять – ягоди можуть підхопити дротяника та фітофтороз. З тих самих причин не можна висаджувати після бульби й часник та цибулю. У такому випадку рослини мають підвищений ризик зараження фузаріозом чи нематодою.



Після картоплі не можна садити чимало рослин / Фото Pexels

Як підготувати ґрунт після картоплі?

Для того, аби після картоплі землі залишалася родючою, а на ній можна було висадити іншу городину, потрібно дотримуватися кількох простих кроків. Перш за все, приберіть з городу усе бадилля. Після цього можна засіяти землю різними сидератами – наприклад, люпином, вівсом чи гірчицею.

Окрім того, не варто забувати й про внесення добрив – особливо корисними будуть мінеральні добрива з високим вмістом калію, фосфору та азоту.

До речі, важливо не забувати про внесення добрив і під час посадки картоплі. Раніше ми розповідали, яким аптечним препаратом її підживити, аби обтрмати рекордний урожай.

Що посадити після картоплю?

Втім, і список рослин, які можна висадити після картоплі, досить великий. Зокрема це огірки, шпинат, морква, редиска, шавлія, базилік та різні зелені культури. Чимало людей турбуються про те, чи можна після картоплі садити буряк.

Відповідь – так, можна. Ці рослини не конкурують одна з одною за поживні речовини у ґрунті, однак радять дотримуватися ротації культур, аби запобігати захворюванням рослин та поліпшенню складу ґрунту.