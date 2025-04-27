Урожай буде чудесним: чим підживити часник у травні

Для хорошого росту рослин часник потрібно підживлювати. Це не лише дозволить отримати хороший урожай, але й вдвічі більші овочі від підгодівлі. У травні варто починати підживлювати часник поживними речовинами.

Після посадки часник треба обов’язково підживлювати, щоб зібрати хороший урожай, пише 24 Канал. Якщо не підгодовувати овочі, то вони вродяться маленькими.

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Чим підживити часник навесні

Дачники радять підживлення робити дозовано, оскільки від надлишку вологи часник може загнити. Мінеральні добрива корисно чергувати з органікою й поєднувати підживлення з поливанням. У матеріали ми розповідаємо про кілька найкращих добрив, які любить часник.

Добриво з аміаком

У 10 літрах води розведіть 30 грамів добрива. Таке підживлення ефективне тим, що допомагає рослині добре рости.



Названо найкраще підживлення для часнику / Фото Pexels

Калій та фосфор

У час формування та визрівання головок часнику необхідні фосфор та калій. Для підживлення беруть такі комплексні добрива як нітроамофоску, нітрофоску чи калійну сіль.

До речі! У травні всі починають активно садити картоплю. У які дні садити овочі у травні за місячним календарем – читайте в нашому матеріалі.

Нашатирний спирт

Городники використовують це підживлення для того, щоб впоратися зі шкідниками й захистити часник від хвороб. У 10 літрах води потрібно розвести 3 столові ложки нашатирного спирту й поливати дуже обережно рослину, щоб розчин не потрапив на пір’я, яке зможе пожовтіти.

Якщо все ж таки часник захворів та почав жовтіти, тоді такий розчин потрібно вносити під корінь рослини.