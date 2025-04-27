После посадки чеснок надо обязательно подпитывать, чтобы собрать хороший урожай, пишет 24 Канал. Если не подкармливать овощи, то они уродятся маленькими.

Читайте также Огурцы и помидоры будут расти вдвое быстрее: рецепт подкормки из дрожжей

Чем подкормить чеснок весной

Дачники советуют подкормки делать дозировано, поскольку от избытка влаги чеснок может загнить. Минеральные удобрения полезно чередовать с органикой и совмещать подкормки с поливом. В материалы мы рассказываем о нескольких лучших удобрений, которые любит чеснок.

Удобрение с аммиаком

В 10 литрах воды разведите 30 граммов удобрения. Такая подкормка эффективна тем, что помогает растению хорошо расти.



Названа лучшая подкормка для чеснока / Фото Pexels

Калий и фосфор

Во время формирования и созревания головок чеснока необходимы фосфор и калий. Для подкормки берут такие комплексные удобрения как нитроаммофоску, нитрофоску или калийную соль.

Кстати! В мае все начинают активно сажать картофель. В какие дни сажать овощи в мае по лунному календарю – читайте в нашем материале.

Нашатырный спирт

Огородники используют эту подкормку для того, чтобы справиться с вредителями и защитить чеснок от болезней. В 10 литрах воды нужно развести 3 столовые ложки нашатырного спирта и поливать очень осторожно растение, чтобы раствор не попал на перья, которые смогут пожелтеть.

Если все же чеснок заболел и начал желтеть, тогда такой раствор нужно вносить под корень растения.