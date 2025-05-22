Час для підживлення часнику варто обрати обдумано – річ у тому, що ця культура не любить надмірного зволоження, а від надлишку поливу та вологи може й взагалі згнити, повідомляє 24 Канал. Тож найкраще поєднувати поливання посадженого з підживленнями.

Цікаво Цибуля лежатиме і не псуватиметься місяцями: елементарний лайфхак

Чим у травні підживити часник?

На самому початку вегетаційного періоду, коли часник тільки активно нарощує зелену масу, рослині потрібний азот. І якщо підживлення проводиться вперше, тоді найкраще буде використати аміачну селітру. Її розводять так: на 10 літрів води потрібно взяти 2 столові ложки добрива.

Та найчастіше часник підживлюють сечовиною, тобто карбамідом. На 10 літрів води потрібно тільки 1,5 літра сечовини. Не менш популярним добривом є й аміак – він також містить чимало азоту, і його на 10 літрів води потрібно додати тільки 3 столові ложки.

Одного відра будь-якого з цих добрив вистачить на 5 квадратних метрів посадок. Але з нітратом амонію потрібно поводитися обережно – зважайте на те, що ця речовина сильно нагрівається під сонячними променями та навіть може викликати пожежу, якщо потрапить на торф, тирсу чи суху солому.

А у період формування головок та визрівання часнику знадобляться вже інші мікроелементи – калій та фосфор. Для вторинного підживлення використовують комплексні добрива – нітроамофоску, нітрофоску чи калійну сіль.

До речі, знайти добрива для часнику за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.



Часник потрібно підживити у травні / Фото Pexels

Чим підгодувати навесні часник від пожовтіння листя?

Дуже часто у травні та червні городники можуть помітити одну неприємну проблему – у часнику починає жовтіти листя. Але це не значить, що з ситуацією потрібно просто змиритися – можна використати елементарне добриво, що допоможе розв'язати проблему раз і назавжди.

До речі, у травні потрібно подбати про підживлення не тільки для часнику. Раніше ми розповідали, чим підживити полуницю для максимального врожаю.

Великою популярністю серед дачників користується настій з лушпиння цибулі. Таке підживлення для часнику ефективно захищає не тільки від пожовтіння листя, але й від грибкових захворювань. Варто взяти кілька жмень лушпиння та залити їх двома літрами окропу. Після цього залиште на добу для настоювання.

А добриво, що вийшло, потрібно вдвічі розбавити водою та поливати часник під корінь – мікроелементи, що є в лушпинні, збагатять рослину та зупинять пожовтіння листя.