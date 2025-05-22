Время для подкормки чеснока стоит выбрать обдуманно – дело в том, что эта культура не любит чрезмерного увлажнения, а от избытка полива и влаги может и вообще сгнить, сообщает 24 Канал. Поэтому лучше всего сочетать полив посаженного с подкормками.

Интересно Лук будет лежать и не будет портиться месяцами: элементарный лайфхак

Чем в мае подкормить чеснок?

В самом начале вегетационного периода, когда чеснок только активно наращивает зеленую массу, растению нужен азот. И если подкормка проводится впервые, тогда лучше всего будет использовать аммиачную селитру. Ее разводят так: на 10 литров воды нужно взять 2 столовые ложки удобрения.

Но чаще всего чеснок подкармливают чесноком мочевиной, то есть карбамидом. На 10 литров воды нужно только 1,5 литра мочевины. Не менее популярным удобрением является и аммиак – он также содержит немало азота, и его на 10 литров воды нужно добавить только 3 столовые ложки.

Одного ведра любого из этих удобрений хватит на 5 квадратных метров посадок. Но с нитратом аммония нужно обращаться осторожно – учитывайте то, что это вещество сильно нагревается под солнечными лучами и даже может вызвать пожар, если попадет на торф, опилки или сухую солому.

А в период формирования головок и вызревания чеснока понадобятся уже другие микроэлементы – калий и фосфор. Для вторичной подкормки используют комплексные удобрения – нитроаммофоску, нитрофоску или калийную соль.

До речі, знайти добрива для часнику за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.



Чеснок нужно подкормить в мае / Фото Pexels

Чем подкормить весной чеснок от пожелтения листьев?

Очень часто в мае и июне огородники могут заметить одну неприятную проблему – у чеснока начинают желтеть листья. Но это не значит, что с ситуацией нужно просто смириться – можно использовать элементарное удобрение, что поможет решить проблему раз и навсегда.

Кстати, в мае нужно позаботиться о подкормках не только для чеснока. Ранее мы рассказывали, чем подкормить клубнику для максимального урожая.

Большой популярностью среди дачников пользуется настой из шелухи лука. Такая подкормка для чеснока эффективно защищает не только от пожелтения листьев, но и от грибковых заболеваний. Стоит взять несколько горстей шелухи и залить их двумя литрами кипятка. После этого оставьте на сутки для настаивания.

А удобрение, что получилось, нужно вдвое разбавить водой и поливать чеснок под корень – микроэлементы, что есть в шелухе, обогатят растение и остановят пожелтение листьев.