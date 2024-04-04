Вашому рясному врожаю позаздрять всі: дізнайтеся, чим підживити дерева весною

За садом потрібно регулярно доглядати, щоб він був гарним та квітучим. Садівникам варто пам'ятати, що навесні розпочинається сезон підживлення, обприскування та обрізування дерев і кущів.

Догляд за садом пропорційний його врожайності та плодючості. Зокрема, коли рослини прокидаються після зими, їм необхідна допомога.

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Перше весняне підживлення дерев та кущів має бути з азотовмісними речовинами. Адже саме вони найбільше вимиваються з ґрунту під час танення снігу.

Другим підживленням може бути голубиний або курячий послід з сечовиною чи аміачною селітрою. Позакореневий спосіб підживлення – обприскування дерев сечовиною різної концентрації.

Як підживлювати плодові дерева та кущі навесні

Для підживлення ґрунту навколо плодових дерев та кущів необхідно 5 літрів розчину сечовини чи аміачної селітри. На літр води знадобиться 50 грамів засобу.

Щоб удобрити ґрунт гноєм, у відро води треба додати 2,5 кілограма. Під кожне дерево необхідно вилити 2 літри.

Підживлення потрібно проводити за 2 – 3 тижні до початку цвітіння дерев та кущів. Для обприскування плодових дерев концентрація сечовини має бути наступною:

0,3% — для яблуневих дерев,

0,2% — для грушевих дерев,

0,5% — для кісточкових плодових дерев – вишня, черешня, слива, абрикос.



Дерева потребують підживлення / Фото Unsplash

Важливі правила підживлювання дерев навесні

Удобрювати сад потрібно речовинами, які містять фосфор, калій та азот. Адже вони допомагають деревам краще рости та плодоносити. Це дає можливість насичувати рослини киснем та речовинами, які сприяють росту нових пагонів та коренів.

Найкраще проводити підживлення мінеральними та органічними добривами.

До органічних належать перегній, гній, торф, послід, компост.

А до мінеральних – сульфат амонію, аміачна селітра, сечовина.

З мінеральними добривами важливо дотримуватися інструкції, техніки безпеки та пропорцій, аби не нашкодити собі та рослинам.

Кущі можна підживлювати азофоскою, калійною селітрою, сумішшю попелу та сечовини. Перші обробки можна проводити в березні. Якщо є сніг, добрива потрібно розподілити на нього зверху, щоб речовини всотувались у землю під час танення.

Під час цвітіння можна застосовувати калієві та фосфорні добрива, які допоможуть зміцнити коріння та збільшити кількість бічних пагонів. У травні дерева та кущі можна підживлювати всіма видами добрив. Речовини потрібно додавати у вологу землю, щоб запобігти опікам кореневої системи. Також важливо враховувати хімічну сумісність мінеральних добрив.