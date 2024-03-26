Ягоди будуть великі й соковиті: чи треба обрізати вишню навесні – секрети досвідчених садівників

Також обрізання гілок дозволяє сформувати зовнішній вигляд дерева. Воно буде охайним, а гілки не ростимуть хаотично.

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Коли можна обрізати вишню навесні

Вишню обрізають з настанням тепла. Цей процес не прив'язаний до конкретної дати, тож треба слідкувати за погодою.

Зазвичай, якщо зима була відносно теплою, обрізання вишні проводять у другій половині березня. У регіонах з холоднішим кліматом вишню можуть обрізати у квітні або на початку травня.

Головне зробити це до початку руху соку. Про те, що сік вже почав рухатися по дереву, можна зрозуміти завдяки набряклим брунькам.



Обрізайте вишню правильно / Фото Unsplash

Навіщо обрізати вишню навесні

Досвідчені садівники обрізають вишню навесні та восени. Цілі цих обрізань відрізняються.

Навесні формують крону дерева, щоб покращити врожайність та уникнути загущеності гілок. Якщо це зробити правильно, то восени навіть не треба буде нічого обрізати.

Окрім цього, обрізання вишні навесні не дає гілкам сплутатися між собою – вони ростуть у заданому напрямку. Це запобігає хворобам, що можуть ослаблювати дерево і впливати на плоди.

Необрізані гілки ростуть хаотично, плутаються та заважають одна одній. Це забирає у дерева багато поживних речовин та ослаблює вишню, що впливає на формування плоду. Ягід може бути дуже мало, вони будуть маленькими й несмачними.