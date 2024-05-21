Урожай не буде закінчуватися: чим варто підживити кабачки

Усі овочі потребують підживлення, тож кабачки - не виключення. Щоб вони добре росли їх треба вчасно підживити. Досвідчені городники поділилися варіантами найкращих добрив та розповіли, коли саме їх треба вносити.

Підживлення кабаків рекомендовано проводити за тиждень до висадки та до того, як з’являться перші сходи. Вже під час цвітіння їх треба поливати вітамінами, оскільки саме в цій фазі рослина витрачає багато сил на формування бутонів.

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Перше добриво вносять до посадки. Потрібно перекопати ділянку та прибрати всю зайву траву. Тоді вноситься компост з перегноєм. Органіки потрібно десь 3 кілограми з додаванням мінеральних добрив – калію чи нітрофоски.

Городники кажуть, що при важкому ґрунті треба додавати суху тирсу, при піщаному – торф, а якщо ґрунт кислий, тоді допоможе доломітове борошно.

Як підживлювати кабачки

Після першого підживлення овочі варто удобрювати ще кілька разів. Рекомендовано обирати органіку чи мінеральні компоненти, які швидко та ефективно насичують ґрунт корисними речовинами. Їх можна придбати в спеціалізованих магазинах та вносити дотримуючись інструкції.



Від підживлення кабачки почнуть краще рости / Фото Pexels

Підживлення кабачків народними методами

Йод. Для розчину потрібно 40 крапель речовини розвести в 10 літрах води. Отримане добриво вноситься під корінь. Таке підживлення потрібне в період цвітіння.

Дріжджі. До 0,5 літрів води додайте 100 грамів дріжджів та дайте добу настоятися. Після цього отриману суміш розведіть у відрі води та поливайте рослину під корінь.

Цукровий сироп. Для приготування вам знадобиться 0,5 кілограмів цукру та 1 літр води. У розчин додайте олію конюшини чи гречки. Готовим розчином можна обприскувати рослини. Запах від цього підживлення приваблює бджіл та покращить запилення.

Цибулеве лушпиння. Спочатку відваріть лушпиння цибулі. Отриману рідину треба процідити та розбавити водою. Цей настій застосовують для позакореневого підживлення.

Борна кислота. А от це добриво здатне добре вплинути на синтез азоту в ґрунтів. Розведіть 2 грами борної кислоти в 10 літрах води. На 1 квадратний метр вам знадобиться 1 літр такого підживлення.