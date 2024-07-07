З одного куща зберете кілька кілограмів: чим підгодувати картоплю в липні

Урожайність картоплі можна збільшити в кілька разів, якщо скористатися правильним та ефективним підживленням. У липні саме починають формуватися бульби, тому важливо внести добриво.

Якщо добре підживити картоплю, то вже під час збору урожаю можна буде з одного куща зібрати кілька кілограмів.

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Рідке підживлення

Дачники кажуть, що рідке підживлення є дуже дієвим. Бульби здатні швидко увібрати добриво та гарно ростимуть. Таке добриво прискорить дозрівання картоплі та підживить мікроелементами.

Найкращим вважається настій трав та дріжджів. На бочку об'ємом 100 літрів потрібно взяти 2 відра бур'янів і 3 пачки сухих дріжджів. Залийте суміш водою і залиште настоятися на 5 – 7 днів. Також можна внести 2 столові ложки мінерального добрива – гумату калію чи нітроамофоски.

Цим розчином підгодуйте картопляні грядки. Під кожен кущ потрібно 2 літри підживлення. Проводити його краще в суху погоду.



Підживлення для картоплі дасть великий урожай / Фото Pexels

Комплексне удобрення картоплі

Для підживлення вам потрібно взяти лише вже готове комплексне добриво. Корисною вважається нітроамофоска. Під кожен кущ треба розсипати 2 чайні ложки суміші, а тоді полити грядки.

Зверніть увагу! Удобрювати картоплю мінеральними речовинами не рекомендовано в тому випадку, якщо до збору залишається 2 тижні. Це шкідливо тим, що якщо нітрати з добрива потраплять в бульби, то призведуть до їхнього отруєння.