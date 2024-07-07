Если хорошо подкормить картофель, то уже во время сбора урожая можно будет с одного куста собрать несколько килограммов.
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Жидкая подкормка
Дачники говорят, что жидкая подкормка является очень действенной. Клубни способны быстро впитать удобрение и хорошо расти. Такое удобрение ускорит созревание картофеля и подпитает микроэлементами.
Лучшим считается настой трав и дрожжей. На бочку объемом 100 литров нужно взять 2 ведра сорняков и 3 пачки сухих дрожжей. Залейте смесь водой и оставьте настояться на 5 – 7 дней. Также можно внести 2 столовые ложки минерального удобрения – гумата калия или нитроаммофоски.
Этим раствором подкормите картофельные грядки. Под каждый куст нужно 2 литра подкормки. Проводить ее лучше в сухую погоду.
Подкормка для картофеля даст большой урожай / Фото Pexels
Комплексное удобрение картофеля
Для подкормки вам нужно взять только уже готовое комплексное удобрение. Полезной считается нитроаммофоска. Под каждый куст надо рассыпать 2 чайные ложки смеси, а потом полить грядки.
Обратите внимание! Удобрять картофель минеральными веществами не рекомендовано в том случае, если до сбора остается 2 недели. Это вредно тем, что если нитраты из удобрения попадут в клубни, то приведут к их отравлению.