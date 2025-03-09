Отримаєте подвійний урожай картоплі: просто покладіть цю дрібницю в лунку

Практично на кожному городі можна побачити грядки з картоплею, адже цей коренеплід – основа для безлічі страв. Ось тільки далеко не всі городники знають, як отримати багатий врожай.

Виростити багатий урожай картоплі – це мрія практично кожного городника, та далеко не кожного разу вона здійснюється, повідомляє 24 Канал. На щастя, всього один трюк допоможе збільшити кількість бульби на кущі чи не вдвічі.

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Що покласти в лунку під час посадки картоплі?

Звісно, у різних агромагазинах ви можете знайти мінеральні добрива для картоплі практично на будь-який смак. Та дуже важливо вносити їх відповідно до інструкції та не перестаратися, інакше ви тільки нашкодите рослині та спалите її коріння.

Ось кілька найкращих засобів:

нітроамофоска – по 1 чайній ложці у лунку;

30 грамів сечовини на 10 літрів води – по 1 літру у лунку;

кісткове борошно – по 70 грамів у лунку.

Втім, якщо ви не хочете витрачати гроші на спеціалізовані добрива, можна використати й природні підживлення. Вони не будуть відрізнятися за якістю, а також допоможуть вам заощадити гроші та уникнути зайвої "хімії" на городі.

Наприклад, одним з дуже ефективних засобів вважається попіл. Спершу потрібно обваляти у ньому бульби, а потім додатково всипати в кожну лунку по 100 грамів цієї корисної речовини.



Картоплю можна підживити під час посадки / Фото Pexels

Окрім того, картопля також полюбляє і перегній. Втім, він має відлежати принаймні рік, інакше бульби просто згниють. В кожну лунку потрібно додати по 200 грамів сухого гною. А для більшої ефективності можна змішати його і з попелом.

Також підійде як органічне підживлення і курячий послід. Його потрібно змішати з водою у пропорції 1:10, а тоді настоювати 3 дні. Після цього додавати по літру в кожну лунку.

Коли садити картоплю у березні?

Чимало городників переконані, що час посадки картоплі – це квітень та травень. А втім, цей коренеплід можна виростити й у березні. Але тут потрібно використати не бульбовий, а насіннєвий спосіб посадки.

Він ідеально підходить для людей, які вирощують розсаду вдома та в теплиці. Тоді висадку потрібно проводити у лютому – на початку березня. А вже через 2 – 2,5 місяця можна переносити картоплю у відкритий ґрунт.

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У цього досить незвичного методу вирощування картоплі є свої плюси: наприклад, омолодження посадкового матеріалу, захист від перенесення хвороб. До того ж насіння досить легко зберігається.

За місячним календарем у березні є кілька сприятливих дат для посадки картоплі: 3 – 5, 8 – 9, 17 – 19, 22 – 24, 27 – 29 і 31 число.