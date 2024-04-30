Експерти радить вносити під час цвітіння деревний попіл. Це органічне добриво має всі макро- та мікроелементи, які так необхідні картопляним кущам для доброго розвитку. Попіл можна вносити двома способами: у сухому вигляді та за допомогою розчину.

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Настій попелу

Для рідкого підживлення треба взяти 1 кілограм деревного попелу (2 літрові банки) та додати 10 літрів води. Все добре перемішайте і настоюйте впродовж доби. Рідким настоєм попелу треба проводити кореневе підживлення, а за два тижні повторити процедуру.

Сухе підживлення

Навколо кожного куща треба розсипати по склянці сухого попелу. Під час поливання чи дощів добриво проникне до коріння та буде живити рослини. Важливо не пропустити цього моменту ще на самому початку зростання. Тоді із землі будуть з’являтися сходи, які вже ростимуть із добривом.

Калійне підживлення забезпечить великі та рівні бульби, а дачники кажуть, що з кожного куща ви зможете зібрати великий урожай.



Підживлювати картоплю варто рідким та сухим попелом / Фото Pexels

Умови для вирощування великих бульб

Щоб бульби виросли великими, треба дотримуватися певної схеми посадки. Дистанція між кущами повинна бути близько метра. Сам розмір бульб залежить від сорту картоплі, а ще від умов. Виявляється, чим спекотніший клімат, тим картоплини будуть дрібнішими, бо при температурі вище +36⁰C коренева система картоплі перегрівається і розвиток бульб припиняється.

Щоб зберегти вологу в землі, картопляну ділянку варто мульчувати. Мульча перешкоджає швидкому випаровуванню з ґрунту вологи та стримує зростання бур'янів, а після перепрівання дає додаткове живлення бульбам. У сирому кліматі земля постійно зволожується дощами, тому виростити у такому випадку велику картоплю набагато простіше й легше.