Догляд за картоплею може відрізнятися в залежності від дуже багатьох різних факторів – і, зокрема, під час поливу картоплі точно потрібно зважати, на якому ґрунті ростуть ваші коренеплоди.

Цікаво Картопля буде розміром в кулак: коли треба її підгортати навесні

Чи потрібно поливати картоплю

Звісно, як і будь-яка інша рослина, картопля періодично потребує поливу, і питання тут скоріше полягає у тому, як часто потрібно поливати коренеплід. Тож для того, щоб знайти відповідь, вам потрібно зрозуміти, який ґрунт у вас на городі.

Наприклад, якщо на ділянці переважають піщані ґрунти, тоді вам точно потрібно звернути увагу на особливості поливу. А якщо погода посушлива чи навіть спекотна, тоді потрібно приділити особливу увагу поливу.

В такому випадку вам потрібно дотримуватися деяких простих, але важливих правил для отримання хорошого урожаю. І коли температура повітря підвищується, ви точно не зможете обійтися без регулярного поливу своєї картоплі.



Картопля потребує поливу / Фото Pexels

Як правильно поливати картоплю

Досвідчені городники переконують, що поливати картоплю потрібно з частотою 1 раз на 10 днів та по 3 літри води під один кущ. Втім, вам потрібно запам'ятати ще одне: щойно бадилля засохне, полив потрібно негайно припинити. Бадилля, яке висохло – це ознака, що вже приблизно за тиждень ви можете викопувати свій урожай.

Запам'ятайте, що поливати картоплю у денну спеку, як і будь-які інші рослини, суворо заборонено. Втім, якщо у вас немає виходу і ви повинні полити картоплю вранці, тоді вам потрібно зробити це якомога раніше – ще до появи сонячних променів.