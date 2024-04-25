Уход за картофелем может отличаться в зависимости от очень многих различных факторов – и, в частности, во время полива картофеля точно нужно учитывать, на какой почве растут ваши корнеплоды.

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Нужно ли поливать картофель

Конечно, как и любое другое растение, картофель периодически нуждается в поливе, и вопрос здесь скорее заключается в том, как часто нужно поливать корнеплод. Поэтому для того, чтобы найти ответ, вам нужно понять, какая почва у вас на огороде.

Например, если на участке преобладают песчаные почвы, тогда вам точно нужно обратить внимание на особенности полива. А если погода засушливая или даже жаркая, тогда нужно уделить особое внимание поливу.

В таком случае вам нужно придерживаться некоторых простых, но важных правил для получения хорошего урожая. И когда температура воздуха повышается, вы точно не сможете обойтись без регулярного полива своего картофеля.



Картофель нуждается в поливе / Фото Pexels

Как правильно поливать картофель

Опытные огородники убеждают, что поливать картофель нужно с частотой 1 раз в 10 дней и по 3 литра воды под один куст. Впрочем, вам нужно запомнить еще одно: как только ботва засохнет, полив нужно немедленно прекратить. Ботва, которая высохла – это признак, что уже примерно через неделю вы можете выкапывать свой урожай.

Запомните, что поливать картофель в дневную жару, как и любые другие растения, строго запрещено. Впрочем, если у вас нет выхода и вы должны полить картофель утром, тогда вам нужно сделать это как можно раньше – еще до появления солнечных лучей.