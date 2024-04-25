Сажать картофель советуют в период, когда температура воздуха поднимается выше 10 градусов тепла. Огородники чаще всего прибегают к посадке с середины апреля до мая. Перед чем надо вспахать огород и внести органические удобрения.

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Когда надо окучивать картофель

Посаженный картофель надо окучивать дважды. Первый раз это надо сделать сразу после посадки, когда стебли достигнут высоты 20 сантиметров, а через 10 дней надо провести повторное окучивание. Не рекомендуется это делать в сухую погоду.



Картофель окучивайте дважды / Фото Unsplash

Лайфхаки, чтобы вырастить рекордный урожай

Опытные огородники применяют несколько хитростей, чтобы улучшить урожай картофеля. Если сделать поперечный надрез на больших клубнях, то это повысит урожайность картофеля на 15%.

Через 2 – 3 недели после цветения картофеля ломайте стебли на высоте 10 – 15 сантиметров от земли. Это позволит питательным веществам питать корневую систему.

А вот использование скошенной травы, сорняков как мульчирование уменьшает испарение влаги, привлекает дождевых червей для рыхления почвы.

Обратите внимание на то, что колорадский жук выходит из земли в последних числах мая и ест в это время нежные листочки. Если картофель высадить в 20-х числах апреля, листья к этому времени превратятся в кусты, которые жуки не захотят есть.