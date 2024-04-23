Сорняки способны не только погубить урожай, но и провоцируют развитие различных заболеваний. Кроме того, они вызывают минеральный дефицит почвы, поэтому с ними надо бороться.

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Чтобы помочь овощам выстоять против сорняков, стоит воспользоваться специальными защитными веществами, которые называются гербицидами. Механическая прополка – процесс долгий и не всегда эффективный, а вот химические препараты смогут быстро и удобно убрать сорняки. Особенно они важны для больших огородов, когда для того, чтобы обойти ряды с сапой придется выделить много времени и усилий.



Названо лучшее время для обработки сорняков / Фото Pexels

Когда обрабатывать картофель от сорняков

Некоторые гербициды надо использовать еще до самой посадки картофеля, другие же уже тогда, когда между картофелем виднеются сорняки.

Раундап Макс

Этот гербицид является низкотоксичным и убивает корни, стебли и листья. Результат вы увидите уже через неделю после обработки. Наибольший эффект достигается при обработке сорняков в период активной вегетации. Обработку надо проводить минимум за 2 недели перед высадкой картофеля.

Гезагард

Препарат используют до того, как появляются всходы. Проросшие сорняки завянут за неделю, а все последующие будут засыхать за несколько дней.

Антисапа

Этот гербицид разбрызгивают на сорняки, которые начинают прорастать. Препарат уничтожает корни и предотвращает повторное прорастание.

Стомп

Действенным гербицид становится в период, когда сорняки только начинают прорастать. Достаточно обработать только один раз, а действие его будет до 3 месяцев.

Титус

Этим химикатом обработают поля, когда кусты картофеля прорастают до 10 – 20 сантиметров. Титус является одним из самых востребованных гербицидов в Украине.