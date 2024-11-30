На кухні точно знайдеться чимало відходів, але деякі з них можна відправити не у смітник, а у горщики з вашими кімнатними рослинами, повідомляє 24 Канал. І всього одна добавка може суттєво підгодувати ваші квіти.

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Чим підживити рослини вдома?

Якщо ви звикли після приготування страви просто викидати лавровий лист, не поспішайте. Він може бути використаний з набагато більшою користю, адже має антисептичні та антибактеріальні властивості. Окрім того, його склад також багатий на вітаміни групи В, С та А. В лавровому листі ви знайдете магній, кальцій, залізо, калій, цинк, натрій та фосфор.



Рослини потрібно підживлювати / Фото Pexels

Втім, найголовніша особливість лаврового листа, яка приносить користь кімнатним рослинам – це наявність у складі мурашиної та оцтової кислот. Вони можуть стимулювати ріст рослин і будуть корисними навіть взимку. Окрім того, лавровий лист може підвищити стійкість до хвороб та стресу, стимулювати цвітіння та навіть посилити аромат квітів.

Ось кілька способів, у які ви можете використати лавровий лист як добриво: