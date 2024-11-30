На кухні точно знайдеться чимало відходів, але деякі з них можна відправити не у смітник, а у горщики з вашими кімнатними рослинами, повідомляє 24 Канал. І всього одна добавка може суттєво підгодувати ваші квіти.
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Чим підживити рослини вдома?
Якщо ви звикли після приготування страви просто викидати лавровий лист, не поспішайте. Він може бути використаний з набагато більшою користю, адже має антисептичні та антибактеріальні властивості. Окрім того, його склад також багатий на вітаміни групи В, С та А. В лавровому листі ви знайдете магній, кальцій, залізо, калій, цинк, натрій та фосфор.
Рослини потрібно підживлювати / Фото Pexels
Втім, найголовніша особливість лаврового листа, яка приносить користь кімнатним рослинам – це наявність у складі мурашиної та оцтової кислот. Вони можуть стимулювати ріст рослин і будуть корисними навіть взимку. Окрім того, лавровий лист може підвищити стійкість до хвороб та стресу, стимулювати цвітіння та навіть посилити аромат квітів.
Ось кілька способів, у які ви можете використати лавровий лист як добриво:
- Свіже листя. Для цього потрібно просто покласти кілька свіжих лаврових листочків у горщик з рослинами чи на піддон з водою. Так можна відлякати шкідників, а по приміщенню буде поширюватися приємний запах.
- Порошок. Для приготування порошку потрібно подрібнити листя у блендері чи кавомолці. Після цього посипте порошком поверхню ґрунту чи змішайте його з землею під час пересадки рослин. Так ви можете збагатити ґрунт поживними речовинами та захистити його від гнилі та плісняви.
- Настій. Для цього потрібно взяти 10 – 15 лаврових листків та літр окропу і настоювати 2 – 3 години. Потім процідіть та використовуйте настій для поливу чи обприскування рослини кілька разів на місяць.