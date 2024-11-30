На кухне точно найдется немало отходов, но некоторые из них можно отправить не в мусорку, а в горшки с вашими комнатными растениями, сообщает 24 Канал. И всего одна добавка может существенно подкормить ваши цветы.

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Чем подкормить растения дома?

Если вы привыкли после приготовления блюда просто выбрасывать лавровый лист, не спешите. Он может быть использован с гораздо большей пользой, ведь имеет антисептические и антибактериальные свойства. Кроме того, его состав также богат витаминами группы В, С и А. В лавровом листе вы найдете магний, кальций, железо, калий, цинк, натрий и фосфор.



Растения нужно подпитывать / Фото Pexels

Впрочем, самая главная особенность лаврового листа, которая приносит пользу комнатным растениям – это наличие в составе муравьиной и уксусной кислот. Они могут стимулировать рост растений и будут полезными даже зимой. Кроме того, лавровый лист может повысить устойчивость к болезням и стрессу, стимулировать цветение и даже усилить аромат цветов.

Вот несколько способов, в которые вы можете использовать лавровый лист как удобрение: