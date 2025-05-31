Щоб досягнути бажаного результату й рясного плодоношення, варто знати головні правила догляду, пише 24 Канал з посиланням на "Флористікс".

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Після осінньої обрізки, малина навесні формує велику кількість молодих пагонів. У цей час треба провести проріджування, оскільки загущені посадки можуть стати проблемою. До малини не буде надходити достатня кількість світла, погано циркулюватиме повітря й в результаті станеться зниженні кількості зав’язі й кущ вродить дрібні плоди.

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Чим треба підживити малину

Для того, щоб кущі малини наситилися поживними речовинами, варто скористатися органічним добривом. Дачники використовують гранульований "Курник", який знищує патогени й насіння бур’янів. Для рідкого підживлення потрібно 200 грамів гранул розвести в 10 літрах води, дати настоятися, а тоді додати 500 грамів препарату "Байкал", який наповнений корисними мікроорганізмами.



Корисні підживлення для малини / Фото Pexels

Цим розчином потрібно поливати ряди малини. Треба використовувати одне відро на погонний метр. Завдяки такому підживленню поживні речовини зможуть краще засвоюватися, а ґрунт – швидше відновиться. Таке добриво треба вносити раз на 10 днів.

До речі, раніше ми вже розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.

Гранули такого добрива можна використовувати навіть в сухому вигляді. Треба їх розсипати навколо кущів й трохи загорнути в землю. Під час дощу вони розчиняться, або під час поливу й почнуть живити рослину.