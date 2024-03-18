Кущі ломитимуться від ягід: чим підживити малину весною

Головне завдання садівника у цей період – підтримати плодові культури в період заморозків, які доволі часто трапляються вночі, захистити їх від шкідників та ретельно удобрити.

Буде цікаво Які квіти ніколи не можна садити на кладовищі: потрібно знати

Як підживлювати малину навесні

Після перших обрізань та обробок кущів малини навесні не варто просто складати руки та чекати на появу ягід. Необхідно допомогти рослині та підживити її.

Якщо погода не балує дощами, дотримуйтеся регулярного графіка поливу малини – один раз на тиждень з розрахунку 10 літрів води на кущ.



З цими порадами ваша малина буде дуже родючою / Фото Unsplash

Найголовніше у весняний період – всіляко підживлювати малину: