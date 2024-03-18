Кусты будут ломиться от ягод: чем подкормить малину весной

Главная задача садовода в этот период – поддержать плодовые культуры в период заморозков, которые довольно часто случаются ночью, защитить их от вредителей и тщательно удобрить.

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Как подкармливать малину весной

После первых обрезок и обработок кустов малины весной не стоит просто складывать руки и ждать появления ягод. Необходимо помочь растению и подкормить его.

Если погода не балует дождями, придерживайтесь регулярного графика полива малины – один раз в неделю из расчета 10 литров воды на куст.



С этими советами ваша малина будет очень плодородной / Фото Unsplash

Самое главное в весенний период – всячески подкармливать малину: