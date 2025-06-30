Виросте хрумка та соковита: чим підживити моркву у липні

Городники люблять підживлювати овочі під час росту в надії на те, що це допоможе отримати хороший урожай. Травень видався доволі холодним місяцем, тому для того, щоб прискорити зростання, варто додати до моркви певне добриво.

У період росту моркві необхідний фосфор, бор, калій та азот, пише 24 Канал. Суміш з поживних речовин можна вже придбати готову у спеціальних магазинах чи приготувати підживлення самостійно.

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Чим підживити моркву у липні

Корисною та екологічною є органіка, яку часто використовують городники. Моркву потрібно підживлювати під час посіву, коли з’являться перші сходи, через 2 тижні після першого підживлення та за 10 днів до збору урожаю.

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Органічне підживлення не зробить шкоди ґрунту, тому його безпечно застосовувати. Підживити моркву у липні можна за допомогою курячого посліду, попелу та йоду.

Курячий послід

Для отримання розчину змішайте 1 частину посліду та 10 частин води, перемішайте все та дайте настоятися 10 годин, щоб вивітрився аміак. Далі одну частину розчину потрібно змішати з 10 частинами води й дати настоятися 12 годин, і лише після цього брати для підживлення.



Найкраще підживлення для моркви у липні / Фото Pexels

Попіл

Дачники використовують попіл в сухому вигляді або в розчиненому. Для першого застосування потрібно змішати його із землею та посипати ділянку з морквою. Після цього все треба полити водою. Для створення розчину, 100 грамів попелу потрібно розвести в 10 літрах води та залишити для настоювання увесь день. Тоді готову суміш можна використовувати для моркви.

До слова, щоб поліпшити ріст огірків та захистити їх від шкідників і хвороб, потрібно скористатися молочним підживленням.

Йод

До 10 літрів води додайте 20 крапель йоду. Цим розчином потрібно полити грядку з морквою для підживлення.