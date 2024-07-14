Для того, щоб зібрати багатий урожай моркви, її потрібно як слід підживити, і зробити це правильними засобами. Тож навіть якщо рік видався зовсім не родючим, ви все ще зможете зібрати гарний і рясний урожай.

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Чим підживлювати моркву

В період росту та формування самої моркви, їх потрібні такі поживні речовини, як азот, калій, бор та фосфор. І ви можете купити готову суміш добрив у магазині, але за потреби чи бажання також можете приготувати підживлення самостійно вдома.

Чимало досвідчених городників обирають для підживлення органіку, адже вона є екологічною та надзвичайно корисною. Такі добрива також ніяк не позначаться на смакових властивостях моркви та зовсім не нанесуть шкоди ґрунту.

Є чотири основні періоди, коли моркву потрібно підживити:

під час посіву;

коли з'явилися перші сходи;

через два тижні після другого підживлення;

за 10 днів до збору урожаю.



Підживлювати моркву потрібно вчасно / Фото Pexels

Чим підживити моркву

Є кілька варіантів органічних добрив, якими ви можете скористатися, щоб підживити свої овочі у липні. І ось кілька з них.