Для того, щоб зібрати багатий урожай моркви, її потрібно як слід підживити, і зробити це правильними засобами. Тож навіть якщо рік видався зовсім не родючим, ви все ще зможете зібрати гарний і рясний урожай.
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Чим підживлювати моркву
В період росту та формування самої моркви, їх потрібні такі поживні речовини, як азот, калій, бор та фосфор. І ви можете купити готову суміш добрив у магазині, але за потреби чи бажання також можете приготувати підживлення самостійно вдома.
Чимало досвідчених городників обирають для підживлення органіку, адже вона є екологічною та надзвичайно корисною. Такі добрива також ніяк не позначаться на смакових властивостях моркви та зовсім не нанесуть шкоди ґрунту.
Є чотири основні періоди, коли моркву потрібно підживити:
- під час посіву;
- коли з'явилися перші сходи;
- через два тижні після другого підживлення;
- за 10 днів до збору урожаю.
Підживлювати моркву потрібно вчасно / Фото Pexels
Чим підживити моркву
Є кілька варіантів органічних добрив, якими ви можете скористатися, щоб підживити свої овочі у липні. І ось кілька з них.
- Попіл. Його можна використовувати й в сухому вигляді, і в розчиненому. Для того, щоб попіл дав потрібний ефект, розмішайте його з землею та посипте грядку, а після цього полийте її водою. Для того, щоб приготувати розчин, вам потрібно змішати 100 грамів попелу з 10 літрами води та настояти протягом дня.
- Йод. 20 крапель цього продукту буде цілком достатньо для підживлення. Потрібно накрапати його в 10 літрів води та полити грядку.
- Курячий послід. Вам потрібно буде підготувати розчин – змішайте 1 частину посліду та 10 частин води, добре перемішайте та дайте настоятися, поки вивітриться аміак – приблизно 10 – 12 годин. Після цього змішайте одну частину розчину з 10 частинами води та дайте настоятися ще 12 годин.