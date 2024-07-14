Для того, чтобы собрать богатый урожай моркови, ее нужно как следует подкормить, и сделать это правильными средствами. Поэтому даже если год выдался совсем не плодородным, вы все еще сможете собрать хороший и обильный урожай.

Интересно Вот почему рис не получается рассыпчатым: одна ошибка, которая портит всю кашу

Чем подкармливать морковь

В период роста и формирования самой моркови, их нужны такие питательные вещества, как азот, калий, бор и фосфор. И вы можете купить готовую смесь удобрений в магазине, но при необходимости или желании также можете приготовить подкормку самостоятельно дома.

Многие опытные огородники выбирают для подкормки органику, ведь она является экологической и чрезвычайно полезной. Такие удобрения также никак не скажутся на вкусовых свойствах моркови и совсем не нанесут вреда почве.

Есть четыре основных периода, когда морковь нужно подкормить:

во время посева;

когда появились первые всходы;

через две недели после второй подкормки;

за 10 дней до сбора урожая.



Подкармливать морковь нужно вовремя / Фото Pexels

Чем подкормить морковь

Есть несколько вариантов органических удобрений, которыми вы можете воспользоваться, чтобы подкормить свои овощи в июле. И вот несколько из них.