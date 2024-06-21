Добрив для різних овочів є багато, втім досвідчені городники кажуть, що дріжджі є найкращим підживленням для рослин, які ростуть на городі. Цей недорогий магазинний засіб призводить до росту та розвитку культур, оскільки містять живі мікроорганізми та грибки, які є необхідні для овочів.

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Яку користь має підживлення дріжджами

Мікроорганізми споживають корисні речовини ґрунту, а самі утворюють мікроелементи, ферменти, вітаміни та амінокислоти. Якщо застосовувати дріжджове підживлення для огірків, то вони засвоять ці речовини та почнуть активніше рости.

Застосовувати підживлення дріжджів можна й треба в період плодоношення. Важливо, аби була тепла погода, зволожена земля та свіжий розчин з дріжджів. Проводити обробку найкраще у вечірній час.

Підгодовуйте огірки дріжджами, якщо вони маленькі, жовті та починають скручуватися, мають тонкі стебла чи повільно розвиваються.

Щоб огірки виросли великими, їх треба підживлювати
Щоб огірки виросли великими, їх треба підживлювати / Фото Pexels

Як підживити огірки сухими дріжджами

На одну пачку дріжджів вам потрібні 2 столові ложки цукру. Додайте інгредієнти в 10 літрів теплої води та розмішайте до повного розчинення. Суміш треба залишити на кілька годин. Для підливання огірків, кожен літр рідини треба розбавляти 5 літрами води. На один кущ потрібно 500 мілілітрів такого добрива.

Як підживити огірки свіжими дріжджами

У склянці теплої води розчиніть 100 грамів свіжих дріжджів. Цю суміш треба розбавити у 3 літрах води. Додайте 5 столових ложок цукру, розмішайте та поставте в тепле місце на кілька годин. Добриво треба розбавляти з водою у пропорції 1:10 та виливати під кожен кущ огірків 0,5 літрів.

Як підгодувати огірки дріжджами з попелом

Змішайте 50 грамів свіжих дріжджів та 100 грамів цукру в 3-літровій банці. Горлечко накрийте тканиною та залишіть на добу в теплому місці. Розчин розбавте у 5 літрах води та додайте 200 грамів попелу. Під коріння треба виливати 300 мілілітрів добрива.