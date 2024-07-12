Дачники кажуть, що огірки дуже люблять азотні та калійні добрива. Найкраще для овочів використовувати у вигляді підживлення золу, гумат калію, карбамід та аміачну селітру. Також огірки добре ростуть від фосфору, марганцю, цинку та кальцію з магнієм.

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Як підгодувати огірки

Якщо у вас пізній сорт огірків і вони лише починають формуватися, то на початковому етапі краще зробити підгодівлю азотними добривами. Вже в час зав’язування й цвітіння плодів підійде суперфосфат. У період дозрівання краще використовувати калійне добриво.

Під час плодоношення огіркам потрібна дуже велика кількість калію. Щоб дати його рослині – використовуйте калійну селітру чи золу. Для цього треба залити склянку золи 10 літрами води, перемішати та підлити розчином овочі.



Огірки в липні теж треба підживити / Фото Unsplash

Щоб захистити огірки під час плодоношення, спробуйте скористатися розчином його. Вам потрібно у 10 літрах води розвести 40 крапель йоду та 1 літр сироватки. Цим розчином треба обприскати огірки.

Також можна застосувати дріжджовий розчин. Для нього треба в 5 літрах води розчинити 0,5 склянки цукру та додати 100 грамів дріжджів. Всім цим інгредієнтам треба дати настоятися перед поливом кілька годин.