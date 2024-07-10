Щоб огірки були смачними, їм необхідно забезпечити регулярний полив та температурний режим. Якщо на вулиці занадто холодно чи спекотно, огірки недостатньо підлиті, або в ґрунті немає поживних речовин, в плодах утворюється кукурбітацин. Висока доза є основною причиною гіркоти.

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При засолюванні чи консервуванні, речовина розпадається, а от у свіжих огірках вона добре відчувається, особливо на кінчиках. Кукурбітацин виробляється через спеку, холод та посуху, викликаючи в рослини стрес.



Огірки гірчать від кукурбітацину / Фото Pexels

Що робити, щоб уникнути гіркоти огірків

При ранній посадці огірки на ніч треба накривати плівкою чи агроволокном. Також треба стежити за складом ґрунту. Огірки люблять посадку на легкому ґрунті з високим вмістом поживних речовин. Глинистий ґрунт погано впливає на їхній розвиток.

Поливати овочі треба теплою та відстояною водою, а в літню спеку накривати посіви від потрапляння прямих сонячних променів.

Окрім того, появою гіркоти є неякісний посадковий матеріал. Якщо насіння було зібрано з гірких плодів, то й новий врожай теж буде не дуже смачним. Саме тому насіння краще купувати у перевірених спеціалізованих магазинах.

Гірчити огірки можуть від попелиці чи капустянки. Коли на рослині з’являються шкідники, то культура починає виробляти багато кукурбітацину, щоб захиститися від комах.

Також гіркота виникає тоді, коли огірки страждають від нестачі поливу. При відкритому ґрунті огірки отримують вологу від роси та дощів, а от в теплиці вони відсутні, тому не забувайте добре підливати овочі кожного дня.