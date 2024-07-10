Чтобы огурцы были вкусными, им необходимо обеспечить регулярный полив и температурный режим. Если на улице слишком холодно или жарко, огурцы недостаточно политы, или в почве нет питательных веществ, в плодах образуется кукурбитацин. Высокая доза является основной причиной горечи.

Читайте также Лунный календарь огородника на июль: что надо посеять, чтобы урожай был до осени

При засолке или консервировании, вещество распадается, а вот в свежих огурцах оно хорошо ощущается, особенно на кончиках. Кукурбитацин производится из-за жары, холода и засухи, вызывая у растения стресс.



Огурцы горчат от кукурбитацина / Фото Pexels

Что делать, чтобы избежать горечи огурцов

При ранней посадке огурцы на ночь надо накрывать пленкой или агроволокном. Также надо следить за составом почвы. Огурцы любят посадку на легкой почве с высоким содержанием питательных веществ. Глинистая почва плохо влияет на их развитие.

Поливать овощи надо теплой и отстоянной водой, а в летнюю жару накрывать посевы от попадания прямых солнечных лучей.

Кроме того, появлением горечи является некачественный посадочный материал. Если семена были собраны из горьких плодов, то и новый урожай тоже будет не очень вкусным. Именно поэтому семена лучше покупать в проверенных специализированных магазинах.

Горчить огурцы могут от тли или медведки. Когда на растении появляются вредители, то культура начинает производить много кукурбитацина, чтобы защититься от насекомых.

Также горечь возникает тогда, когда огурцы страдают от недостатка полива. При открытом грунте огурцы получают влагу от росы и дождей, а вот в теплице они отсутствуют, поэтому не забывайте хорошо подливать овощи каждый день.